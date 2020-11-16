بغداد 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسوجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الجهات الأمنية العراقية المختصة بإغلاق المعابر الحدودية غير الرسمية لوقف عمليات التهريب والإضرار بالاقتصاد العراقي, ومن أجل حماية المنتج المحلي.وأفادت هيئة المنافذ الحدودية في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء العراقية الرسمية اليوم أن هذا التوجيه جاء خلال اجتماع عقده مجلس الجهات غير المرتبطة بالوزارة والهيئات المستقلة اليوم برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من أجل إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية وتعظيم الإيرادات الحكومية.وأشار البيان إلى موافقة رئيس الوزراء على تعزيز الموارد البشرية العاملة في هيئة المنافذ الحدودية من خلال نقل موظفين من جهاز المخابرات إلى ملاكها .// انتهى //18:42ت م0167