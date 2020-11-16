أديس أبابا 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسأعلنت الحكومة الإثيوبية اليوم سيطرتها على بلدة أخرى في إقليم تيجراي شمال البلاد في إطار الصراع المستمر منذ نحو أسبوعين.وأوضح بيان لحكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن القوات الحكومية فرضت سيطرتها على البلدة، وهي في طريقها إلى التقدم نحو مساحات أخرى.وأدّى الصراع الدائر في تيغراي إلى مقتل مئات الأشخاص وفرار نحو 20 ألفا على الأقل إلى السودان.// انتهى //19:04ت م0169