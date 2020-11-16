رياضي / اللجنة الأولمبية السعودية والأمانة السعودية لمجموعة العشرين تنظمان غدًا مؤتمر اللجان الأولمبية
الاثنين 1442/4/1 هـ الموافق 2020/11/16 م واس
الرياض 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واس
يرأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية "مؤتمر اللجان الأولمبية الوطنية لدول مجموعة العشرين" الذي تنظمه اللجنة بالشراكة مع الأمانة السعودية لمجموعة العشرين، لأول مرة على مستوى قمة دول العشرين في المدينة الرقمية بالرياض، تحت عنوان "الحركة الأولمبية خلال جائحة كورونا وبعدها"، وذلك ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين 2020.
ويناقش المؤتمر أهم الفرص والتحديات التي تواجه القطاع الأولمبي والرياضي على المستوى العالمي بعد الجائحة العالمية "كوفيد19"، إضافة لتسليط الضوء على الدور الهام الذي تلعبه الحركة الأولمبية بمساعدة المجتمع الدولي على الإستشفاء اجتماعياً واقتصادياً وصحياً من الأثار الناجمة بعد الجائحة.
ويستضيف المؤتمر رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ كرئيس فخري للمؤتمر، وعضو اللجنة الأولمبية الدولية صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية اليابانية السيدة مومي كيكو، ورئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية جيوفاني مالاجو، والدكتور تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية، والسيد روبن ميتشل رئيس رابطة اللجان الأولمبية الوطنية، والسيد ويتولد بانكا رئيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وجيمس ماكلويد مدير التضامن الأولمبي وعلاقات اللجان الأولمبية، ورئيس مجموعة تواصل الشباب Y20 عثمان المعمر، ونائب رئيس مجموعة تواصل المجتمع الحضري U20 المهندس حسام القرشي.
وكانت اللجنة الأولمبية العربية السعودية قد وجهت الدعوة لكافة اللجان الأولمبية الوطنية لدول مجموعة العشرين، إضافة إلى اللجان الأولمبية الوطنية للدول التي تمت دعوتها لحضور قمة مجموعة العشرين وهي: الإمارات والأردن وإسبانيا ورواندا وسنغافورة وسويسرا وفيتنام، ومنظمة الصحة الدولية، والاتحادات الدولية واللجان الأولمبية القارية.
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19:26ت م
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