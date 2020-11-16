السيح 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسأعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج ممثلة بعمادة السنة التحضيرية، استمرار التسجيل في البرنامج التدريبي لتعلم مبادئ اللغة الصينية، الذي يستهدف طلاب وطالبات الجامعة وفروعها.ويعقد البرنامج التدريبي عن بعد لمدة شهر بدءاً من 23 نوفمبر 2020م، وذلك في مقر الجامعة بمدينة السيح ، بإشراف مدربين معتمدين من الجنسية الصينية.ويأتي البرنامج استجابة للتوجهات الحديثة في إدخال اللغة الصينية ضمن مناهج وخطط وزارة التعليم بما يسهم في بلوغ المستهدفات الوطنية المستقبلية في مجال التعليم ويواكب رؤية المملكة 2030 .// انتهى //20:37ت م0182