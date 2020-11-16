ينبع 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسنظمت الهيئة الملكية بينبع اليوم, لقاءً مفتوحاً مع مقاوليها, بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي, وذلك بمركز الملك فهد الحضاري بينبع الصناعية.وأكد الرئيس التنفيذي خلال اللقاء حرص الهيئة الملكية بينبع على التعاون الإيجابي مع مقاوليها وتبادل الأفكار والمقترحات معهم والاستماع إليهم في سبيل الارتقاء بخدماتهم وتطوير إمكاناتهم لخلق بيئة عمل تكاملية بين الهيئة الملكية ومقاوليها.// انتهى //20:52ت م0184