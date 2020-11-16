ينبع 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واستنظم إدارة تعليم ينبع ممثلةً بقسم الموهوبات، حزمة من اللقاءات الافتراضية الخاصة بالبرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في عامه الحادي عشر.وتقام اللقاءات التي ينفذها عدد من مشرفات ومعلمات الموهوبات التي بدأت أمس وتستمر لأسبوعين بواقع 5 لقاءات، مستهدفةً منسوبات التعليم والهيئة الإدارية والتعليمية وأولياء الأمور، والمهتمين والمختصين في هذا المجال من جامعة طيبة بمحافظة بينبع والكلية الجامعية بينبع الصناعية.وأوضحت رئيسة قسم الموهوبات بتعليم ينبع غادة سليمان الحويطي، أن البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين يُعد أحد البرامج الرائدة التي تُنفذ بشراكة إستراتيجية بين وزارة التعليم، ومؤسسة موهبة، ومركز قياس، لاكتشاف الطلبة الموهوبين وتقديم الرعاية المناسبة لهم، إيماناً بأهمية الاستثمار في الإنسان ورأس المال البشري والتحوّل إلى مجتمع معرفي تتحقق فيه التنمية المستدامة التي أكدت عليها رؤية المملكة 2030.مبينة أن اللقاءات الافتراضية تتضمن عدة محاور وهي: التعريف بالبرنامج الوطني، الفئات المستهدفة في البرنامج، الخدمات المقدمة للمؤهلين، خطوات التسجيل في البرنامج.يذكر أن مؤسسة موهبة ووزارة التعليم ومركز قياس، حرصت هذا العام في ظل استمرار جائحة كورونا، على تحقيق شمولية البرنامج لأكبر عدد من الطلاب والطالبات، حيث سيُطبق المقياس بطريقتين، الأولى محوسب في المقرات، والثانية عن بُعد لمزيد من التيسير على الطلبة، ويقدم باللغتين العربية والإنجليزية، وسيشمل تطبيق المقياس طلاب الصفوف الدراسية كافة من الثالث الابتدائي حتى الأول الثانوي، لتمكين أكبر عدد من الطلبة من فرصة الكشف والاستفادة القصوى من الخدمات المخصصة للمؤهلين، كما تضمن البرنامج هذا العام توفير منصة موحدة للتسجيل، تسهل على الطالب استكمال تسجيله بيسر وسهولة.// انتهى //20:58ت م0190