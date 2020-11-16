عرعر 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واساختتم مكتب وزارة الرياضة بمنطقة الحدود الشمالية اليوم, البرنامج التدريبي بعنوان "مهارات الحوار الشبابي" الذي استمر يومين وذلك في قاعة التدريب بالنادي الأدبي والثقافي بمدينة عرعر.وتناول البرنامج العديد من المحاور ومنها, التعريف بمفهوم الحوار الإيجابي و أهميته والتعريف بخطواته وكيفية الإسهام في نشر ثقافة الحوار، بالإضافة إلى أنواع الحوار وأركانه وعوامل نجاحه وأسباب فشله.وفي نهاية البرنامج قدم مكتب وزارة الرياضة بمنطقة الحدود الشمالية هدايا تذكارية وشهادات للحضور والمشاركين في البرنامج.// انتهى //21:03ت م0192