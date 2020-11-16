الرباط 1 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسسجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 3012 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد إلى 296189 مصابًا.وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 71 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات في البلاد إلى 4850، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 243359 .// انتهى //21:04ت م0194