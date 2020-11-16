الرباط 1 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسدعا المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة ( إيسيسكو ) الدكتور سالم بن محمـد المالك، المجتمع الدولي إلى التعاون والشراكة مع المنظمة في دعم برنامجها لتدريب الشباب على القيادة في مجال السلام والأمن الذي سيُطلق قريباً.وأوضح الدكتور المالك في كلمته خلال الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى الذي نظمته سلطنة عمان وشبكة صناع السلام الدينيين والتقليديين اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للتسامح 2020م، أن هذا البرنامج يهدف إلى غرس بذور السلام، ودعم برنامج الدعوة إلى دمجه في أنظمة التعليم، وتوفير فرص كبيرة للشباب لتعميق تكوينهم واكتساب خبرات متنوعة في العمل المؤسساتي الدولي، ما سيؤهلهم في المستقبل للاضطلاع بمسؤوليات قيادية في دولهم.وناشد قادة الرأي والفكر وصناع السلام الدينيين والتقليديين أن يسهموا في تعليم المواطنين حول العالم، مبادئ التسامح والاحترام المتبادل ونبذ التعصب، وتجنب تصاعد الكراهية وعدم الثقة التي تقود إلى الصراعات والحروب، مشددا على ضرورة غرس معنى التسامح ومزايا التعددية والتعايش لدى المتعلمين الصغار.وأكد المالك أن إيسيسكو تسعى من خلال رؤيتها الجديدة إلى دعم الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء لتقليل فجوة الثقة بين الشباب والمجتمع، وتمكينهم بما يؤهلهم لتولي زمام القيادة في المستقبل، مبرزاً أنه تحقيقاً لهذه الغاية، تدعو المنظمة إلى الاستفادة من إمكانات الشباب وإبداعاتهم وفتح مسارات جديدة لمشاركتهم، وتمكينهم من أن يصبحوا أصحاب مصلحة رئيسيين في إستراتيجيات بناء السلام وخطط العمل.// انتهى //21:39ت م0202