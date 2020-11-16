السيح 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسافتتح مساعد مدير تعليم الخرج للشؤون التعليمية للبنات شادية القحطاني اليوم، مشروع التدريب على أدوات القياس والتقويم الإلكتروني، الذي يستهدف المشرفات التربويات والمعلمات، وذلك في مقر الإدارة بمدينة السيح.وتشمل محاور المشروع التدريبي الذي تشارك فيه 113 متدربة، التعريف بمفهوم وخصائص أداوات القياس والتقويم الإلكتروني عن بعد، والتدرب على المهارات الأساسية والتقنية لاستخدامها في العملية التعليمية والتعلم عن بعد.ويهدف المشروع إلى تحسين مستوى الممارسات التعليمية، من خلال التدريب على مهارات أدوات القياس والتقويم الإلكترونية، وتأهيل المتدربات من المشرفات والمعلمات للإسهام في نقل المهارات والمعارف المستهدفة في هذا المشروع إلى بيئة العمل، وتحقيق أهداف الوزارة الإستراتيجية في مجال التحول الرقمي.// انتهى //21:41ت م0203