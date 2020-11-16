لوكسبمورغ 1 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسسجلت لوكسمبورغ خلال الساعات الـ24 الماضية، 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 27256 إصابةً.وقالت وزارة الصحة في لوكسمبورغ اليوم في بيان لها اليوم: إنها سجلت عشر حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 236 حالة وفاة.// انتهى //22:00ت م0205