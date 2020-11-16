الرياض 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسصرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن نتائج التحقيقات الأمنية في حادثة حريق طال خمس مركبات تأجير بتاريخ 1442/3/23هـ، أكدت أنه كان متعمداً، وتم - بفضل الله - تحديد هوية المتهمين بإضرام النار التي نتج عنها احتراق المركبات، وهما ( مُواطِنانْ في العقد الثالث من عمرهما)، وقد تم القبض على أحدهما وإيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقه، لإحالته إلى النيابة العامة، كما تواصل الجهات الأمنية إجراءات البحث والتحري عن المتهم الثاني للقبض عليه.// انتهى //22:00ت م0206