الرياض 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسأعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجمات الصاروخية التي استهدفت العاصمة الإرترية أسمرة.وشددت الوزارة على ضرورة اتخاذ كافة الأطراف لخطوات فورية لخفض التصعيد، وإنهاء النزاع بالطرق السلمية، بما يحفظ حياة الأبرياء ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة .// انتهى //22:13ت م0208