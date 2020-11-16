سياسي / وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية يعقد جلسة مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية في زيمبابوي
الاثنين 1442/4/1 هـ الموافق 2020/11/16 م واس
هراري 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واس
عقد معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، لقاءً وجلسة مباحثات موسعة مع معالي وزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية في جمهورية زيمبابوي سيبوسيسو بوسي مويو وذلك بمقر وزارة الخارجية بجمهورية زمبابوي.
وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.
// انتهى //
22:20ت م
0210