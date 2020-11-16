هراري 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسعقد معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، لقاءً وجلسة مباحثات موسعة مع معالي وزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية في جمهورية زيمبابوي سيبوسيسو بوسي مويو وذلك بمقر وزارة الخارجية بجمهورية زمبابوي.وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.// انتهى //22:20ت م0210