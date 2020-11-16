عمّان 1 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم، الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية عسكرية شمال شرقي بوركينا فاسو، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود.وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، رفض الأردن جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف دون تمييز الجميع وتهدف إلى زعزعة الأمن والإخلال بسلامة واستقرار البلاد.وأعرب عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية بوركينا فاسو وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.// انتهى //22:26ت م0212