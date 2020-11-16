الأمم المتحدة 1 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسأعرب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عن القلق البالغ بشأن تصعيد الصراع شمال إثيوبيا، مجدداً الدعوة لجميع الأطراف لتهدئة الوضع من أجل تجنب وقوع مزيد من الضحايا ومعاناة المدنيين.وشدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي على ضرورة التزام جميع الأطراف بحماية المدنيين، والامتثال للقانون الإنساني الدولي.ودعا إلى ضمان الوصول الإنساني إلى المحتاجين واستئناف توفير خدمات الاتصال والإمدادات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود للمواطنين في إقليم تيغراي.// انتهى //23:18ت م0217