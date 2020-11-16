الرباط 1 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسأجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس اتصالاً هاتفياً اليوم بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، تمحور حول الأوضاع في معبر الكركارات على الحدود المغربية الموريتانية.وأوضح بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي، أن الملك محمد السادس أكد خلال الاتصال أن بلاده قد أعادت الوضع إلى طبيعته، وقامت بتسوية المشاكل بصفة نهائية، موضحاً أن المملكة المغربية ستواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية، بهدف فرض النظام وضمان حركة تنقل آمنة وانسيابية للأشخاص والبضائع في هذه المنطقة.وجدد العاهل المغربي لأمين عام الأمم المتحدة تمسك بلاده الراسخ بوقف إطلاق النار، وفي نفس الوقت الرد بحزم على أي تهديد لأمن المغرب وطمأنينة مواطنيها، في إطار الدفاع الشرعي.// انتهى //23:42ت م0223