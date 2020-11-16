الطائف 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسنفذت جامعة الطائف ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة، وفريق بنيان التطوعي التابع للعمادة، مبادرة "ساعدني على التركيز"، بهدف التوعية باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه.وأطلقت المبادرة بالتعاون مع برنامج الطائف مدينة صحية، وأمانة الطائف، ومركز برنامج الأمير محمد بن سلمان للتوحد بالطائف, ومؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية.واستهدفت المبادرة أُسر أطفال هذا الاضطراب بتوعيتهم بأهمية التدخل المبكر للإسهام في العلاج، من خلال عرض المراكز التي تخدم هذه الفئة، وبعض الأغذية التي تساعدهم على التركيز.وتضمنت المبادرة عدة أركان رئيسة، ركن التوعية والاستفسارات، وركن التجارب السلوكية والتدريب والتعليم بالأدوات والأنشطة، وأخيراً ركن الترفيه والمسابقات، واختتمت المبادرة بتوزيع الهدايا على جميع الأطفال وتوزيع قسائم شراء من جرير على زوار المبادرة.وشارك في تنفيذ المبادرة من أعضاء فريق بنيان 21 متطوعاً ومتطوعة، فيما بلغ عدد المستفيدين 150 زائراً لمقر المبادرة.// انتهى //23:49ت م0227