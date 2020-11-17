الطائف 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسنفذت وحدة الجودة بالكلية التقنية للبنات بالطائف, برنامج الجودة تحت شعار (جودتنا .. بتميز مخرجاتنا ) تزامناً مع مناسبة اليوم العالمي للجودة بمشاركة منسوبات الكلية .وسلط البرنامج الضوء على العديد من الجوانب أبرزها نشر شعار اليوم العالمي للجودة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي داخل المنشأة التدريبية.وعُقدت ورش عمل متنوعة، منها ورشة لتبادل الخبرات في المبادرات الابتكارية للتدريب عن بعد ، وورشة حول التعامل مع برنامج مايكروسوفت تيمز, بالإضافة إلى ورشة استهدفت المتدربات بعنوان مفهوم الجودة ودورالمتدربة في تحقيقها, كما نُشرت ثقافة الجودة للمتدربات في المحاضرات، من خلال صور وفيديوهات توعوية، وعقد مسابقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.// انتهى //00:11ت م0228