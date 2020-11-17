واشنطن 1 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسأغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية اليوم تداولاتها على ارتفاع.فقد ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 41.76 نقطة، أو 1.16 في المئة ليغلق عند 3626.91 نقطة، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 470.63 نقطة، أو 1.60 في المئة، إلى 29950.44 نقطة.فيما سجل مؤشر ناسداك المجمع عند الإغلاق ارتفاعاً بواقع 94.84 نقطة، أو 0.80 في المئة، إلى 11924.13 نقطة.// انتهى //00:44ت م0229