الجزائر 1 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واساقترحت الجزائر اليوم إعداد خارطة طريق جديدة مواكبة لأهداف اتفاق السلم ومسار التحول في مالي، مجددةً التزامها بمرافقة مالي في هذا المسار.وقال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم في كلمة ألقاها عبر تقنية الفيديو كونفرانس خلال افتتاح اجتماعات الدورة العادية 41 للجنة متابعة اتفاق السلم المنعقدة في باماكو: "أجدد اليوم التزام الجزائر، كونها على رأس الوساطة الدولية ورئيسة لجنة متابعة اتفاق السلم، ببذل ما في وسعها لمواصلة تنفيذ الاتفاق خلال هذه الفترة الحساسة ".وأبرز أن "الجزائر وإذ بذلت مجهودات جبارة من أجل استقرار مالي عن طريق التوقيع على اتفاق السلم والحفاظ على استقرار هذا البلد الشقيق خلال الأشهر الأخيرة، فإنها تلتزم بمرافقة مسار التحول الحالي ".// انتهى //01:33ت م0232