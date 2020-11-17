ساوباولو 01ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم ، أنها سجلت 13371 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و 216 وفاة بسبب مرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وتحتل البرازيل المرتبة الثانية عالميا من حيث الوفيات الناجمة عن كوفيد-19، بعد الولايات المتحدة فقط، والثالثة من حيث حالات الإصابة المؤكدة، بعد الولايات المتحدة والهند.وسجلت البرازيل نحو 5.9 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 166014 وفقا لبيانات الوزارة.// انتهى //02:49ت م0235