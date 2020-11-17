جدة 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسكرم مدير عام التعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي اليوم، المتأهلين و المتميزين من الطلاب والمدارس والمعلمين والمشرفين في مسابقة "تحدي القراءة العربي" في دورتها الخامسة.وشمل التكريم الفائزين بالمركزين الأول والثاني على مستوى تعليم جدة، ومعلميهما ،ومدرستيهما، إلى جانب تكريم 4 مشرفين تربويين.وأكد مدير التعليم على أهمية القراءة في اتساع المدارك ونضوج الفكر لدى النشء، مقدماً الشكر والتقدير لكل الأسر التي ساندت المشرفين في المسابقة، وللمدارس وللمعلمين والمشرفين الذين أسهموا في صقل مهارات الطلاب المشاركين، راجياً للمتأهلين التوفيق في المنافسات الختامية للمسابقة.يُذكر أن تعليم جدة حقق مراكز متقدمة في المسابقة، حيث أحرز الطالب يوسف بن صالح الوادعي المركز الثامن على مستوى الوزارة، فيما أحرز المشرف المنسق للمسابقة عبدالله العامر المركز الأول على مستوى المملكة وتأهل للمنافسات النهائية على مستوى العالم العربي.// انتهى //03:00ت م0236