ظهران الجنوب 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسكثفت بلدية محافظة ظهران الجنوب، جولاتها الميدانية على أسواق الخضروات والفواكه ، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية وسلامة الأغذية، وتقيُّد العاملين بالاشتراطات الصحية.وبينت البلدية أن الجولات الرقابية أسفرت عن مصادرة وإتلاف "23" كيلو جراما من الخضروات والفواكه غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير عدد من المخالفات الصحية شملت مخالفة تدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين، ومخالفة تداول المواد الغذائية بطريقة غير صحيحة.وأكدت البلدية أنها مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية، بهدف مراقبة عمل المحال المعنية ببيع المواد الغذائية المختلفة للحفاظ على مستويات الصحة العامة.// انتهى //03:01ت م0237