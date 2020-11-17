جدة 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسيقيم النادي الأدبي الثقافي بجدة مساء غد دورة " الكتابة الإبداعية " عبر الاتصال المرئي، وذلك ضمن فعاليات مبادرة " ذاكرة الأدب الرقمي " بالنادي والتي شارك بها في ملتقى مكة الثقافي .وتضم المبادرة التي خصص الرابط‏ http://adabijeddah.com للتسجيل في فعالياتها العديد من الدورات المنوعة في مجال الأدب، إضافة لنشر الكتب للكتّاب الشباب الجدد عبر منصة وجدارية إلكترونية للبوح الأدبي.// انتهى //03:02ت م0238