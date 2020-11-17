ثقافي / أدبي" جدة يقدم دورة في الكتابة الابداعية
الثلاثاء 1442/4/2 هـ الموافق 2020/11/17 م واس
جدة 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واس
يقيم النادي الأدبي الثقافي بجدة مساء غد دورة " الكتابة الإبداعية " عبر الاتصال المرئي، وذلك ضمن فعاليات مبادرة " ذاكرة الأدب الرقمي " بالنادي والتي شارك بها في ملتقى مكة الثقافي .
وتضم المبادرة التي خصص الرابط http://adabijeddah.com للتسجيل في فعالياتها العديد من الدورات المنوعة في مجال الأدب، إضافة لنشر الكتب للكتّاب الشباب الجدد عبر منصة وجدارية إلكترونية للبوح الأدبي.
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