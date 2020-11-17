سكاكا 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلةً في إدارة الموهوبات حملة تعريفية بالبرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، وذلك في منتزه النخيل بسكاكا.وتهدف إلى تعريف المجتمع بخصائص وسمات الموهوبين، والتعريف بكيفية اكتشافهم، والتعريف بالخدمات المقدمة لهم، وإجراءات التسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، والشراكة المجتمعية ونشر ثقافة الموهبة والإبداع.وأوضحت مديرة إدارة الموهوبات ماجدة بنت رياض الدندني أن الحملة التوعوية وبمشاركة مشرفات الموهبة والتي تستمر حتى تؤدي أهدافها، اشتملت على ركن تعريفي بالحملة، وعرض فني لمستقبل الموهوبين وضرورة التعرف عليهم، وتوجيه موهبتهم بما ينفع الوطن مع توضيح دور الأسرة الفعال والمُحفز لأبنائهم.وأضافت أن البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين يشمل المراحل الدراسية من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الأول الثانوي.// انتهى //03:03ت م0239