عام / محافظ أملج يلتقي بفريق عمل وزارة البيئة والمياه والزراعة
الثلاثاء 1442/4/2 هـ الموافق 2020/11/17 م واس
أملج 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واس
التقى محافظ أملج نايف المريخي بمكتبه اليوم بمدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة السمكية المهندس مهند بن خليفة الدريبي رئيس فريق العمل المكلف من قبل وزارة البيئة و المياه و الزراعة بوضع آلية التشغيل الجزئي لمرفأ أملج الذي يزور المحافظة حالياً ، بحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بأملج المهندس هشام عبدالله المنزلاوي .
وفي بداية اللقاء رحب محافظ أملج بأعضاء فريق العمل في محافظة أملج ، وحثهم على سرعة إنجاز هذا المرفأ الحيوي للمحافظة.
وأشاد المحافظ بجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في دعم قطاع الصيد و الصيادين بالمحافظة، ودعم البنية التحتية لهذا النشاط الحيوي لزيادة الإنتاج، والحفاظ على جودة و سلامة الأسماك .
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