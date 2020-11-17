أملج 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسالتقى محافظ أملج نايف المريخي بمكتبه اليوم بمدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة السمكية المهندس مهند بن خليفة الدريبي رئيس فريق العمل المكلف من قبل وزارة البيئة و المياه و الزراعة بوضع آلية التشغيل الجزئي لمرفأ أملج الذي يزور المحافظة حالياً ، بحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بأملج المهندس هشام عبدالله المنزلاوي .وفي بداية اللقاء رحب محافظ أملج بأعضاء فريق العمل في محافظة أملج ، وحثهم على سرعة إنجاز هذا المرفأ الحيوي للمحافظة.وأشاد المحافظ بجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في دعم قطاع الصيد و الصيادين بالمحافظة، ودعم البنية التحتية لهذا النشاط الحيوي لزيادة الإنتاج، والحفاظ على جودة و سلامة الأسماك .// انتهى //03:04ت م0240