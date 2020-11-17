إسلام آباد 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم مخاوف سلطات الصحة في باكستان من ازدياد قوة الموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا القاتل.واهتمت بفرض السلطات الباكستانية الحظر على جميع أنواع الاجتماعات السياسية في جميع أنحاء البلاد مع تشديد مستوى الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.وأخبرت عن دخول السلطات الحكومية في مفاوضات مع محتجين يحاولون دخول العاصمة إسلام آباد للاحتجاج أمام السفارة الفرنسية ويطالبون بطرد السفير الفرنسي من باكستان احتجاجاً على إعادة نشر الرسوم المسيئة للإسلام في الصحف الفرنسية.وأشارت إلى رفض باكستان لمحاولة الهند إنكار الأدلة التي أعدتها إسلام آباد والتي تثبت تورطها وراء دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية المسئولة عن موجة الإرهاب في المدن الباكستانية.وتطرقت إلى تعرض المناطق الشمالية من باكستان لموجة برد إثر تساقط الثلوج بكثافة على المرتفعات الجبلية مع سلسلة الأمطار الحالية.واهتمت في الشأن الداخلي بتفوق الحزب الحاكم الباكستاني في الانتخابات المحلية التي جرت الأحد في إقليم جيلجت بلتستان بشمال باكستان وفقاً للنتائج الأولية للانتخابات.وأخبرت أيضاً عن تركيز الحكومة الباكستانية على دعم القطاعات الاقتصادية لإنعاش الاقتصاد الوطني المتأثر بجائحة كورونا.إقليمياً تابعت صحف باكستان تجاوز الموجة الحالية لفيروس كورونا في الهند ذروتها، ودعوة الصين لكل من باكستان والهند إلى ضبط النفس والكف عن تصعيد التوتر العسكري في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.كما تناقلت أنباء استقالة وزير خارجية أرمينيا من منصبه في ظل الاحتجاجات الجارية في البلاد ضد الحكومة الأرمينية على خلفية دخولها في اتفاقية وقف إطلاق النار مع أذربيجان في منطقة قرة باغ.// انتهى //06:16ت م0003