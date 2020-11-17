الرياض 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :المملكة تقود مجموعة العشرين لمواجهة التحديات العالمية.دعم الاقتصاد الوطني والمحافظة على سبل العيش الكريم للمواطنين.خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء.. الخميس.المملكة تدين الهجمات الصاروخية على العاصمة الإرترية.انطلاق فعاليات القافلة الزراعية الإرشادية في تبوك.جلوي بن عبدالعزيز: نحتاج لإعلام متزن يواكب منجزات الوطن.أمير القصيم يدشّن مدارس التربية النموذجية في بريدة.فيصل بن خالد: الجانب الأمني مهم لتنظيم المخيمات والاستراحات."الشورى" يقر نظام البنك المركزي السعودي و ينهي تكوين لجانه المتخصصة.تعافي 364 حالة.. وتسجيل 301 إصابة جديدة.جامعة عبدالرحمن بن فيصل تقدم دراسة للكشف المبكر عن حالات اليتم والترمل.انخفاض 30 % للحالات الغبارية في العاصمة العام 2020.لقاح جديد يعزز آمال نهاية كورونا.تبادل إطلاق نيران بين الجيش المغربي والبوليساريو.قلق أممي جراء الاستيطان الإسرائيلي في «جفعات همتوس».العفو الدولية: إيران قطعت الإنترنت خلال احتجاجات نوفمبر.وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم.تنظيم القاعدة «بلا رأس».. وفروعه خارج السيطرة.استنكار سعودي للهجوم الإرهابي في بوركينا فاسو.// يتبع //06:37ت م0005