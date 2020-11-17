بيلوي 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسبدأ أيوتا، المصنّف إعصاراً من الفئة الخامسة القصوى، مساء امس الإثنين باجتياح الساحل الشمالي لنيكاراغوا المطلّ على البحر الكاريبي، ترافقه رياح قوية وأمطار غزيرة وعواصف ، بحسب ما أعلن مسؤول كبير في الأرصاد الجوية.وقال مارسيو باكا، مدير دائرة الأرصاد الجوية في معهد "إنيتير" خلال مؤتمر صحافي إنّ عين الإعصار "تلامس في الوقت الحالي أطراف ساحل هولوفر" الواقع على بعد 40 كلم من مدينة بيلوي الساحلية.// انتهى //07:21ت م0014