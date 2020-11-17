طوكيو 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسأنهت مؤشرات الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء على تباين.وأضاف المؤشر الياباني القياسي المؤلف من 225 سهما 48ر6 نقطة أو ما يعادل 025ر0% ليصل إلى 41ر25913 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).بينما خسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 42ر4 نقطة، أو26ر0% ، ليصل إلى 39ر1727 نقطة.// انتهى //07:22ت م0015