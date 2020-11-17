اقتصادي / تباين مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية
الثلاثاء 1442/4/2 هـ الموافق 2020/11/17 م واس
طوكيو 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واس
أنهت مؤشرات الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء على تباين.
وأضاف المؤشر الياباني القياسي المؤلف من 225 سهما 48ر6 نقطة أو ما يعادل 025ر0% ليصل إلى 41ر25913 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
بينما خسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 42ر4 نقطة، أو26ر0% ، ليصل إلى 39ر1727 نقطة.
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