طرابلس 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على جهود الحكومة للحد من تفشى وباء كورون في العديد من المدن في ظل التزايد المتصاعد للإصابات اليومية والتي تزيد عن الف ووفاة العشرات يوميا ، منوهة ان ليس هناك التزام من قبل المواطنين مع استمرار استخدام العادات السيئة من إقامة الافراح والمأتم ، محذرة من مغبة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشيرة الى ان عدد الإصابات تعدى 75 الف .وأشارت الصحف إلى لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ، مع وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو بطرابلس، حيث ناقشا المشاورات السياسية الجارية لحل الأزمة الليبية، تناول اللقاء عددًا من ملفات التعاون المشترك، وبحث الخطوات التنفيذية لما اتُّفق بشأنه من برامج للتعاون في مجالات اقتصادية وخدمية، كما تطرقت لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.وتناولت الصحف إعلان شركة الخطوط الجوية الليبية ،عن انطلاق أولى رحلاتها من مطار معيتيقة الدولي إلى مطار تونس قرطاج، بعد توقف دام ثمانية أشهر، بواقع ثلاث رحلات أسبوعية ، كما عادت حركة التنقل إلى طبيعتها بين ليبيا وتونس بريا، بعد إغلاق على خلفية تفشي وباء فيروس «كورونا المستجد»، الذي أسفر عن تداعيات اجتماعية واقتصادية.ونوهت الصحف إلى عقد اللجنة العسكرية اجتماعها في مدينة راس لانوف بوجود المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفانى ويليامز، ورئيس مؤسسة النفط مصطفى فتح الله من أجل توحيد قوات حراسة المنشآت النفطية ،موضحة أن عمل قوة الحماية يرتكز على ثلاث مهام هو الأمن الصناعي التابع للمؤسسة أما الثاني فهو قوة حماية جديدة تستعمل التقنيات الحديثة أما المكون الثالث فهو قوة عسكرية قتالية.وعرجت الصحف على إعلان المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز أن مجلس الأمن سيعقد بعد ثلاثة أيام جلسة بشأن ليبيا ، مضيفة أنه تم إحراز تقدم كبير في المسار السياسي لحل الأزمة الليبية حيث تم الاتفاق على خارطة طريق وتفاصيل ومدد محددة يتم التنفيذ خلالها كما تحديد موعد الانتخابات وصلاحيات الحكومة والمجلس الرئاسي وسيكون هناك اجتماع الأسبوع القادم.// انتهى //07:32ت م0016