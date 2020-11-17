سيئول 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسواصلت صادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ارتفاعها لمدة خمسة أشهر متتالية حتى أكتوبرمن العام الجاري.وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية، أن صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات زادت بنسبة 6 في المئة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 16,4 مليار دولار في أكتوبر الماضي، لتستمر في النمو لمدة خمسة أشهر متتالية.وارتفعت واردات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 9,2 في المئة لتصل إلى 10,22 مليار دولار، ليرتفع بذلك الفائض التجاري في القطاع إلى 6,18 مليار دولار.// انتهى //07:55ت م0018