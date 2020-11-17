عام / سمو ولي العهد يهنئ سلطان عُمان بذكرى اليوم الوطني لبلاده
الثلاثاء 1442/4/2 هـ الموافق 2020/11/17 م واس
الرياض 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.
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