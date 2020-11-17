عام / أكثر من 43300 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في الباحة
الثلاثاء 1442/4/2 هـ الموافق 2020/11/17 م واس
الباحة 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واس
قدمت عيادات "تطمن" في منطقة الباحة خدماتها لـ 43336، مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.
وأوضحت "صحة الباحة " أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 12 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية "مستشفيات ومراكز صحية".
يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.
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10:12ت م
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