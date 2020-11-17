الباحة 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسقدمت عيادات "تطمن" في منطقة الباحة خدماتها لـ 43336، مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.وأوضحت "صحة الباحة " أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 12 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية "مستشفيات ومراكز صحية".يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //10:12ت م0033