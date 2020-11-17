ليما 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسانتخب البرلمان في البيرو عضو الكونجرس فرانسيسكو ساغاستي رئيسًا للبرلمان ليصبح بذلك تلقائيًا رئيسًا للبلاد حتى موعد إجراء الانتخابات الرئاسة القادمة.وأيّد 97 عضوا في البرلمان من أصل 123 شاركوا في التصويت فرانسيسكو ساغاستي (76 عاما)، وتستمر ولايته حتى 28 يوليو 2021 موعد انتهاء ولاية مارتين فيزكارا الذي أقيل في التاسع من شهر نوفمبر الجاري.// انتهى //10:18ت م0035