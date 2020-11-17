بغداد 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم ، اهتمامها على عدد من الملفات والقضايا الداخلية في مقدمتها قانون الخدمة المدنية الاتحادي المعروض على مجلس النواب للتصويت عليه وإقراره .وسلطت الضوء على الموازنة الاتحادية للعراق للعام المقبل 2021 والتي من المنتظر أن يقر مجلس الوزراء مشروع قانونها الأسبوع المقبل تمهيدا لتحويله إلى مجلس النواب للتصويت عليه, بعد مناقشته .وتناولت مسألة الإقتراض الحكومي لسد العجز في الموازنة وسداد رواتب الموظفين الحكوميين, مشددةً على لسان خبراء اقتصاديين صعوبة اللجوء إلى مثل هذا الأسلوب مجددا، داعية الحكومة إلى البحث عن بدائل وتعظيم الموارد المالية غيرالنفطية.وتطرقت صحف العراق إلى العلاقة بين بغداد وأربيل ، مشيرةً الى أهمية حل المسائل المالية العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وفقاً للدستور والأطر القانونية، والوصول إلى رؤية مشتركة لما فيه مصلحة العراق .// انتهى //10:53ت م0038