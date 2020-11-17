أبها 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسقدّمت عيادات "تطمن" في عسير خدماتها لأكثر من 239 ألف مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن؛ تقديم من خلال 17 عيادة موزعة على المرافق الصحية في المنطقة.يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //10:59ت م0039