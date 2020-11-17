السيح 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسنفذت الكلية التقنية بالخرج، أعمال صيانة الإنارة والشبكة الكهربائية لمجموعة من المساجد والجوامع في مدينة السيح.وأوضح عميد الكلية خالد الحربي أن فريق العمل التطوعي بقسم التقنية الكهربائية شارك بفعالية في أعمال الصيانة التطوعية لبيوت الله، ضمن خطة الكلية لتفعيل مشاركة المتدربين في برامج المسؤولية الاجتماعية، التي تزامنت مع اليوم العالمي للجودة، وهدفت إلى توظيف مهارات المتدربين المكتسبة خلال فترة التدريب بالكلية في تقديم أعمال تطوعية تخدم المجتمع.وأشار عميد الكلية إلى أن البرنامج التطوعي تضمن زيارة مجموعة من المساجد والجوامع في أحياء مدينة السيح، وحصر احتياجاتها ومن ثم تأمينها، وتكوين فرق العمل من المتدربين للقيام بمهمة الصيانة اللازمة.// انتهى //11:11ت م0041