الرس 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسأعلن التجمع الصحي في القصيم عن بدء العمل في عيادة المدرب الصحي في مركز صحي المطار في الرس، موضحاً أن العيادة تضم مجموعة من الكوادر المتخصصة والمدربة، حيث يمكن الحصول على الخدمة من خلال حجز موعد عبر تطبيق موعد أو التحويل من قبل طبيب المركز.ويعـد مركز صحي المطار في محافظة الرس أول مركز صحي تنفذ فيه هذه المبادرة على مستوى المنطقة، حيث تتبنى المبادرة تحسين صحة المريض وتمكنه من التحكم في المرض وتعزز دور الرعاية الصحية من خلال وضع المدرب للخطط والبرامج المناسبة للمريض للوصول إلى نمط صحي وحياة صحية وتمتد إلى تصحيح السلوكيات والمفاهيم من خلال التدريب والتثقيف والمتابعة والتواصل الفعال.// انتهى //11:15ت م0042