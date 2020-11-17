جيزان 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات أبو عريش، و أحد المسارحة ، والحرث، و الدائر بني مالك ، و الريث ، و الطوال ، والعارضة ، و فيفا ، و هروب، و المناطق المفتوحة و الطرق السريعة .وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً - بمشيئة الله -.// انتهى //11:20ت م0043