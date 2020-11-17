مكة المكرمة 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسقدّم قسم الطوارئ في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة خدماته لعدد 26884 مستفيداً، وذلك خلال الربع الأول من عام 1442هـ، حيث تنوعت الحالات ما بين حالات الإصابات التي بلغ عددها 8982 حالة، فيما بلغ عدد العمليات 1204 عمليات، وعدد حالات دخول العناية 548 حالة، وحالات دخول قسم القلب 411 حالة، وحالات الجلطات الدماغية 100 حالة.ويضم قسم الطوارئ طواقم طبية متخصصة ومؤهله لاستقبال الحالات المرضية والإصابات الحرجة، إضافة إلى الطواقم الطبية المساندة كفنيي العلاج التنفسي وفنيي الإسعاف والطواقم الادارية التي تقدم خدمات سريعة وبجودة عالية للمرضى والمراجعين، حيث يتألف القسم من ستة وحدات رئيسة، هي: الاستقبال وفرز الحالات، الكشف السريع، العناية الفائقة، العناية الطارئة، العزل التنفسي، و وحدة الاصابات.وتبلغ السعة السريرية للقسم 62 سريرًا، تعمل على مدار الساعة لاستقبال الحالات الطارئة والحالات التخصصية المحالة من جميع مستشفيات منطقةمكة المكرمة.يذكر أن إدارة المستشفى اتخذت عددًا من الإجراءات التي تهدف إلى تقليص مدة الانتظار والمحافظة على جودة الخدمات وسلامة المرضى ومن ابرزها الفرز والإحالات الإليكترونية والإسراع في إجراءات التنويم، وإكمال الفحوصات اللازمة بعد التنويم وتسهيل خروج المرضى.// انتهى //11:20ت م0044