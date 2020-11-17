أبها 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدة مواقع في منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية، وجريان السيول مع احتمالية لتساقط البَرَد في عدة مواقع بالمنطقة.ويشمل الإنذار محافظات ومراكز النماص وبارق وتنومة و محايل، إضافة إلى الطرق السريعة ،و تستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ 8 مساءً.// انتهى //11:22ت م0045