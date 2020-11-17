الرباط 02 ربيع الآخر 1442ه الموافق 17 نوفمبر 2020 م واستناولت الصحف المغربية الصادرة اليوم، موضوع الاتصال الهاتفي الذي أجراه العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس ،مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والذي تمحور حول آخر تطورات قضية الصحراء ، خاصة الوضع في منطقة "الكركارات" على الحدود المغربية الموريتانية.وواصلت الصحف نشرها لمواقف الدعم العربي والدولي الواسع للتحرك المغربي المشروع المتعلق بوضع حد لعرقلة حركة المرور المدنية والتجارية في المعبر الحدودي، خاصة من مختلف بلدان إفريقيا.كما أبرزت الصحف الإدانة التي عبر عنها المغرب وإسبانيا لأعمال التخريب والعنف التي تعرضت لها قنصلية المغرب في فالنسيا من قبل عناصر موالية للبوليساريو.وتطرقت الصحف إلى إعراب جامعة الدول العربية عن إدانتها الشديدة للمشروع الاستيطاني الاسرائيلي الجديد جنوب مدينة القدس المحتلة.وأشارت الصحف إلى استضافة القاهرة لاجتماعات بين حركتي فتح وحماس لاستكمال جهود المصالحة.وتناقلت إعلان الأمم المتحدة بأن عدد اللاجئين الفارين من الصراع الدائر شمال إثيوبيا نحو السودان قد ارتفع إلى حوالي 20 ألف لاجئ.// انتهى //11:56ت م0053