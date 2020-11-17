الرياض 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسبدعم وتمكين من وزارة الثقافة، تُنظّم مؤسسة "أدب" ندوة افتراضية بعنوان "الفن الإسلامي.. أسئلة الهوية وآفاق الثقافة" سيتم بثها عبر المنصات الإلكترونية للمؤسسة، وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء غدٍ الأربعاء، تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للفن الإسلامي الذي يوافق 18 نوفمبر من كل عام.وتستضيف الندوة عدداً من الخبراء والمتخصصين في الفنون والآثار، وهم عضو مجلس الشورى والمستشارة في مجال التراث والفنون والثقافة الدكتورة مها السنان، والفنان راشد الشعشعي، وأستاذة تاريخ الفن ومنسقة مبادرة الدراسات الثقافية العربية والإسلامية المعاصرة في جامعة شمال تكساس بأمريكا الدكتورة ندى شبوط، ورئيسة قسم الدراسات العربية والإسلامية بجامعة جورجتاون الأمريكية الدكتورة سوزان ستيتكيفيتش.وسيتحدث المشاركون في الندوة التي يديرها الباحث في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية أحمد العوفي عن علاقة الفن الإسلامي بالهوية الثقافية للجزيرة العربية، وأبعاده الثقافية المعاصرة في المنصات الثقافية العالمية، إضافة إلى النقاش عن طرق توظيف الفن الإسلامي في الفن السعودي المعاصر، والعلاقة بين الفن الإسلامي والشعر العربي.تأتي الندوة ضمن جهود وزارة الثقافة الداعمة للفن الإسلامي وتعميق ارتباطه بالهوية الثقافية لفنون المملكة وفنانيها، كما يمثل دعمها لمؤسسة "أدب" أحد جوانب التمكين التي تقدمها الوزارة للجهات والمؤسسات السعودية الفاعلة في القطاع الثقافي المحلي، من أجل إيجاد منظومة ثقافية حيوية تتكامل فيها جهود الجميع.// انتهى //12:01ت م0054