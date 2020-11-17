تبوك 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسيرأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة غداً، الجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة لمجلس المنطقة للعام المالي 1442 / 1441هـ، وذلك بقاعة اجتماعات المجلس في الإمارة.وسيتم خلال الجلسة الاطلاع على محاضر لجان المجلس التي أعدتها أمانة المجلس، ومناقشة توصيات أعضاء اللجان ومقترحات أعضاء المجلس، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.// انتهى //12:05ت م0055