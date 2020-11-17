جيزان 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسدشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي اليوم، مبادرة ساعة آمنة والتي أطلقتها إدارة الخدمات التمريضية بصحة جازان.واستمع الرحبي لشرح مفصل عن المبادرة وأهدافها وما تسعى لتحقيقه في كل ما يخص العمل التمريضي بالمنشآت الصحية بجازان لتأهيل وتنمية قدرات الكوادر التمريضية لكل ما يسهم في تقديم رعاية صحية طبية وتمريضية آمنة للمرضى، حيث تسعى المديرية من خلال تنفيذ المبادرة إلى تحقيق التواصل الإيجابي والفعال بين الكوادر التمريضية والمرضى، وضمان سلامة المرضى أثناء إقامتهم في الأجنحة الطبية، والحد من سقوطهم، والحد من الإصابة بقرحة الفراش، وزيادة رضى المرضى، ورفع مستوى جودة الرعاية الصحية، ودعم حقوق المرضى، وتعزيز المبادرة بالقيام بالمهام التمريضية بدلا من انتظار طلبها، والتلبية المستمرة لاحتياجات المرضى.//انتهى//12:08ت م0056