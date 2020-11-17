موسكو 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسأعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 442 حالة وفاة و22410 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس في بيان إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 33931 حالة وفاة و1971013 إصابة بالفيروس التاجي.وذكر البيان أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 22055 ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء التاجي إلى 1475904.// انتهى //12:27ت م0057