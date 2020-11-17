تونس 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بمستجدات الوضع الوبائي في تونس بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بعد أن سجلت البلاد انخفاضا نسبيا في عدد الإصابات بالفيروس لتصل إلى 599 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة مع 19 حالة وفاة .وألقت الضوء على تأجيل المحادثات بشأن مستقبل ليبيا مساء أمس في تونس دون تسمية حكومة جديدة تشرف على الانتقال إلى انتخابات محتملة العام المقبل، ونقلت عن القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز في مؤتمر صحفي لها عقب انتهاء المحادثات أنه لا يمكن حل عشرة أعوام من الصراع في أسبوع واحد، مشيرة إلى أن المندوبين سيستأنفون المحادثات عبر الانترنت خلال الأيام المقبلة لبحث دور السلطة التنفيذية وسيبحث المندوبون أيضا مسألة الأساس الدستوري للانتخابات.كما ركزت صحف الثلاثاء على لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري أمس بوزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، وبحث معه تفاصيل المشاورات التي استضافتها تونس والجدول الزمني المقترح لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر2021 .وعن مستجدات كورونا في العالم رأت صحف تونس انه مع حالة التفاؤل التي تسود العالم مؤخرا بالإعلان عن لقاحين مضادين لفيروس كورونا المستجد ، تحدث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس بلهجة متشائمة عن الجائحة، مؤكدا أن أي لقاح مضاد للفيروس لن يقضي بمفرده على جائحة "كوفيد 19".// انتهى //12:30ت م0058