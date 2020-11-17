الجزائر 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم اقتراح الجزائر أمس بإعداد خارطة طريق جديدة تواكب أهداف اتفاق السلم ومسار التغيير في مالي، لافتة النظر إلى تجديد الجزائر، بمناسبة كلمة ألقاها وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم بتقنية فيديو كونفرانس في افتتاح أشغال الدورة العادية 41 للجنة متابعة اتفاق السلم المنعقدة بباماكو، إلتزامها بمرافقة مالي في هذا المسار.وأشارت إلى دخول التدابير الوقائية الجديدة لمحاربة جائحة (كوفيد 19)، حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، في إطار جهود تطويق الوضع الصحي الذي يشهد تصاعدا غير مسبوق في عدد الإصابات بفيروس كورونا في كافة مناطق البلاد.وأخبرت عن إعلان وزير خارجية أرمينيا زهراب مناتساكانيان، أمس، تقديم استقالته، بالتزامن مع أنباء تحدثت عن قرار أصدره رئيس الوزراء نيكول باشينيان بعزله، إثر خلاف بينهما حول تسليم مناطق من إقليم ناجورنو قرة باغ لأذربيجان.وتحدثت صحف الثلاثاء عن ترحيب مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس، أمس، بـ"الأنباء المشجعة" بشأن التوصل إلى لقاحات مضادة لفيروس كورونا، لكنه أكد وجوب عدم التراخي، محذرا من الدول التي تتهاون في مواجهته.// انتهى //12:47ت م0059